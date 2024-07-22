數碼轉型對中國經濟增長的刺激作用固然值得期待，惟日資券商野村在預測中資電訊商業績的報告內提醒，以當前內地經濟增長放緩，推動數據中心等新興業務隨時使壞帳上升。

然而，該行相信，中電信會專注高質量的生意，且加強成本管控，考慮到潛在派息增長空間，估值依然吸引，上調中電信目標價13.72%至5.8元，較上周五收市價高21.33%，評級維持「買入」。