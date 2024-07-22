中資電訊商壞帳恐升
數碼轉型對中國經濟增長的刺激作用固然值得期待，惟日資券商野村在預測中資電訊商業績的報告內提醒，以當前內地經濟增長放緩，推動數據中心等新興業務隨時使壞帳上升。
「中特估」主題令國營電訊商股價扭轉多年頹勢，但野村上周下調中國聯通(00762)目標價至7元，評級由「買入」貶至「中性」，開首就提到近年服務收入增長最大來源──涵蓋數據中心、物聯網、雲計算等的「產業互聯網」業務，客戶需求難免受累中國經濟放緩，繼而使公司次季整體服務收入增長差過行業平均，擴大政府和企業數碼化型亦有推高應收帳的風險，一旦成為壞帳會影響現金流。
野村調高中電信目標價
對於行業首選、股價今年累漲近28%的中國電信(00728)，野村亦不否認DICT（數碼資通訊科技，跟聯通產業互聯網相若）也面臨收入增長減弱和應收帳上升的風險。
然而，該行相信，中電信會專注高質量的生意，且加強成本管控，考慮到潛在派息增長空間，估值依然吸引，上調中電信目標價13.72%至5.8元，較上周五收市價高21.33%，評級維持「買入」。
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