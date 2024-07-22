附屬上半年少賺11% 花旗仍叫買潤燃
華潤燃氣(01193)去年完成「併表」的重要聯營公司重慶燃氣發表業績快報，今年上半年收入按年增長0.05%至49.71億元（人民幣‧下同），經營溢利按年增長4.5%至1.93億元，但股東應佔純利按年倒退11.15%至1.48億元。
重慶燃氣曾掀濫收費風波
潤燃這家附屬公司早前揚威全國，事緣去年下半年更換新的智能燃氣錶後，一些用戶稱轉速異常致費用激增，並在網上曬出大額帳單，譏之曰「中國速度」，更惹來民間質疑地方政府橫徵暴斂，弄得時任董事長車德臣要下台「謝罪」。當時公司稱，收到近2.27萬宗投訴，其中1.02萬宗得到用戶釋疑，真的多收氣費的僅1,182宗，涉及金額僅約285.85萬元。
按港元兌人民幣平均匯率計算，潤燃去年收入約11.04%來自重慶燃氣。上半年，重慶燃氣售氣量為18.08億立方米，按年減少1.17%；完成財務結算的新安裝戶數為5.31萬戶，按年減少6.34%，原因未有說明，但很大機會與房地產施工減少有關。單計6月底止季度，亦即濫收氣費風波告一段落後，收入按年下跌4.6%，純利按年倒退7.87%。
不過，花旗指出，內地今年上半年燃氣使用量仍按年增長9.3%，勝市場預期，主要受惠人民幣貶值利好出口，推動工業用戶的用氣量；業績期來臨之前，建議買入潤燃，理由包括經常性利潤按年增長可望高達24.8%，優於新奧能源(02688)，目標價32港元。
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