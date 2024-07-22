附屬上半年少賺11% 花旗仍叫買潤燃

重慶燃氣曾掀濫收費風波

潤燃這家附屬公司早前揚威全國，事緣去年下半年更換新的智能燃氣錶後，一些用戶稱轉速異常致費用激增，並在網上曬出大額帳單，譏之曰「中國速度」，更惹來民間質疑地方政府橫徵暴斂，弄得時任董事長車德臣要下台「謝罪」。當時公司稱，收到近2.27萬宗投訴，其中1.02萬宗得到用戶釋疑，真的多收氣費的僅1,182宗，涉及金額僅約285.85萬元。