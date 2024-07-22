波音估全球飛機規模20年內飆87%

隨着新冠疫情陰霾完全消退，航空業重新回到正常的增長軌迹。美國飛機製造商波音預計，未來20年內全球商業飛機交付量將增長3%，達到43,975架新的商用飛機；全球在役的飛機規模亦會由2023年時的26,750架，增加至2043年時的50,170架，相當於累計增幅87.55%。話雖如此，新增的飛機增速仍不及航空運輸量。

航空運輸量增速快過飛機 波音預期，未來20年的航空運輸量會以年均3.2%的增速增長，多過飛機數目增長的速度，而航空公司則需要透過提高載運率和增加日均飛機使用時間來繼續提高生產力。而單計航空客運量的話，年均增長幅度更會達到4.7%。其中，新興市場的客運量將恢復至過去的增長水平，南亞地區年均增長將回復至7.4%，其次是東南亞（7.2%）和非洲（6.4%）。

波音公司高級副總裁麥克馬倫（Brad McMullen）表示：「對於航空業來說，這是一個充滿挑戰和鼓舞人心的時代。」他指出，航空需求恢復至正常水平的增長，證明了行業具有彈性，但同時業界需要應對一些全球挑戰，包括長期的供應鏈和生產限制。

737月產量將恢復至38架 事實上，由於波音公司的飛機屢屢出現事故，在監管壓力以及供應鏈問題的雙重打擊下，其交付進展一直放緩。外界亦關注其交付能力是否能夠在短期內恢復，有媒體引述波音公司的項目負責人稱，在今年初放慢了787系列機型的交付進展後，零件供應量以逐漸恢復到所需水平，今年晚些時候交付量可重回每個月5架。

在今年1月，一架幾乎全新的737 MAX 9飛機因螺栓缺失而發生「甩門」事故，此後導致了波音面臨更嚴格的審查。該公司表示，在先前產量大幅下降後，將在年底前把737產量恢復至每月38架左右。