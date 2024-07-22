小米跑車原型亮相撼保時捷

董事長雷軍近日大談造車的心路歷程，原來起源於美國2021年初突然制裁小米，董事會當時有人建議造車。儘管制裁不久後便撤銷，但他經過兩個多月跑了十多座城市、進行85場調查研究活動、面談超過兩百人後，深感電動車是大勢所趨，汽車正與消費行業融合，繼而說服董事會展開造車。

推多款手機搶高檔市場 他又稱，初期曾考慮與代工廠合作或收購工廠，削減製造成本，惟代工模式有其缺陷，決定電機、大型壓鑄，智能駕駛、電池包等核心技術一律自行研發妥，且鑑於造車周期長，憂慮投資者未必與公司一直志同道合，拒絕風投基金為造車業務的投資邀約，資金和風險全部獨力承擔。

跑車方面，小米表示，它會搭載小米自研的超級電機，時速由零加至100公里僅需1.97秒，最高可達350公里，而且全車碳纖維使用面積15方米，系統減重超過500公斤以上，車重僅1,900公斤。

造車如火如荼之際，小米一口氣發布多款新產品，如新一代旗艦摺機MIX Fold 4、首款小型摺機MIX Flip，以及紅米K70至尊版，其中MIX Fold 4入場費高達8,999元（人民幣‧下同）、MIX Flip則5,999元起跳，可見小米加緊搶奪高檔手機的市場。

極氪右軚版新車將攻港 新機又展示了小米部件自主的進展，如MIX Fold 4的快速充電、電池管理晶片和信號增強晶片，均屬小米自研。該公司又發布自研的聲音大模型，據悉可實時識別自然和生活中各種聲音，如嬰兒哭聲、水滴聲，兼可理解聲音背後的環境和情緒。