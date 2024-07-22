索尼本田：華電動車發展震驚日企

日本兩大巨企索尼（Sony）和本田前年成立合資公司Sony Honda Mobility（下稱「索尼本田」）開發電動車，曾為本田中國業務高層的索尼本田社長水野泰秀直言，日本車企對中國電動車產業的急速發展非常震驚，若不能加快創新，隨時淪為中國車企的跟班，被他們引領市場。

水野相信，中國、歐洲和美國車市最遲2035年改由電動車主導，問題是中國車企獲得政府補貼、延攬日本和歐美的頂尖工程師，新車開發時間已縮短至最快18個月，即日本車企的一半，反觀日本車企處事保守，推出新車之前總是患得患失，這種文化一定要改，以加快產品的突破。他相信，汽車開發日後的撒手鐧就是軟件。

目標2026年向美國交車 索尼本田的目標是2026年開始在美國交付電動車，水野稱，「中國電動車進不了須繳交100%關稅的美國市場，但不能為此志得意滿，一定要推出可以直接與中國同業競爭的車款才行。」

不過，中國汽車市場其實烏雲密布，現時最大的問題是出廠價格下滑。

廣匯汽車A股面臨除牌 上海上市的內地大型汽車經銷及售後服務商廣匯汽車，繼早前預告上半年扣除非經常性項目後的虧損最多達到8.72億元（人民幣‧下同）後，由於股價連續20個交易日低於一元，正面臨被除牌的悲劇。

該企最新的盈警公告提到︰「市場消費降級、行業競爭格局加劇，各大車企為搶奪市場份額大打價格戰，使得公司新車銷售規模和毛利率較去年同期均有所下滑」。

至於德國老牌豪華車保時捷經歷上半年中國市場銷量銳減33%後，宣布內地和港澳業務行政總裁改由波利克（Alexander Pollich）出任。據了解，保時捷為了銷量交數，早前曾經要求經銷商加碼入貨，但經銷商憂慮承擔龐大的資金壓力，激起雙方矛盾。

日系車上半年在華銷情