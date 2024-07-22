市場加注撐「特朗普交易」

距離今年11月初舉行的美國總統大選尚有一段時間，惟作為前任總統的共和黨參選人特朗普，在聲勢上明顯遠勝於希望爭取連任的現屆總統拜登。這場懸殊的對決，使得金融市場很快開始部署特朗普勝出的結果，並且對所謂「特朗普交易」（Trump Trade）策略有更完整的觀點，在避開所有對通脹敏感的資產之外，已開始加注高收益債、工業股等。

特朗普一直支持降低企業稅率，增加關稅以保障本地產業，市場將這種政策主張解讀為利好一些資本實力較弱、信貸成本較高的公司。因為規模較小的企業，在借貸成本一般較大公司貴（因為風險更高），而且其規模效益不高，亦不利於與外國低成本商品競爭。

高收益債工業股最受惠 分析指出，在「特朗普交易」的策略下，高收益債券對基金經理來說很有吸引力，因為如果排除金融股，超過一半的高收益債發行企業只有國內收入。相較之下，投資級債的發行企業比例僅為五分之一。

與此同時，特朗普貿易保護主義的傾向，亦是利好工業股的一大潛在因素。Insight Investment投資組合經理Catherine Braganza表示：「我們一直在增持美國工業股，預期該板塊將受益於新政府的親商立場。」她指出，在工業製造中受益的公司，特別是那些從事零件業務的公司很有吸引力。