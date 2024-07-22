美幣策將轉 快部署債券

料聯儲9月減息1/4厘 滙豐私銀：美債企業債吸引 美國聯儲局近日開始轉口風「放鴿」，距離首次減息的日期已漸行漸近。滙豐環球私人銀行預期，聯儲局會在9月開始減息0.25厘，惟之後要待明年才會再減息3次，同樣是每次0.25厘。隨着貨幣政策周期迎來轉捩點，債券將會直接受惠於利率的變化，該行預期今年底時美國10年期國債孳息率回落至3.5厘，看好美國國債及投資級別企業債券。

滙豐環球私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華接受本報訪問時表示，美國通脹確實出現回落的趨勢，目前5.5厘的聯邦基金利率上限，持續對通脹及經濟造成下行壓力。惟與此同時，服務業通脹以及工資通脹仍然具黏性（Sticky），意味回落的進展緩慢，這一觀點亦反映在目前該行預測今年只減息一次的觀點上，而市場普遍認為會減息兩至3次。

印度本幣債券受青睞 他指出︰「整條孳息曲線回落，對利率敏感的債券類型是好事。」具體而言，他看好7至10年期的美國國債，以及5至7年期的投資級別企業債券。基於對聯儲局貨幣政策的預測，他認為，目前短債孳息率高於長債孳息率的現況還會持續一段時間，不覺得債息曲線會有明顯的陡化。

在亞洲範圍內，撇除美元計價的債券後，他看好印度的本幣債券，原因除了美國減息對整體發展中市場本幣債有正面作用、印度經濟基本面因素支持外，還因為當地債券獲納入國際指數帶動的資金流入。至於美元走勢方面，基於美國減息與歐洲及其他發達市場步伐雖有差異，但整體方向一致，故認為美元仍然會偏穩。

至於股市方面，滙豐環球私人銀行繼續「超配」美國股市，並看好人工智能（AI）作為長期投資主題。惟要注意的是，過去一段時間大型科技股累積了相當程度的升幅，基本上股價已反映多數利好因素，因此在揀選投資的板塊及個股時要特別留意盈利表現，其他值得關注的板塊例如金融、醫療保健等。

何偉華亦表示，繼續看好日本、南韓、印度的股市表現。看好日本市場原因包括長期的企業治理改善，以及當地經濟環境的變化。他認為日本目前的經濟數據反映出，該國正處於擺脫過去「迷失30年」的良性循環，即通脹保持在2%以上，消費及企業盈利改善，從而推動薪酬增長，最終反過來帶動消費及通脹。

港股宜聚焦高息板塊 對於港股市場，他建議有些板塊值得留意，包括一直備受關注的高息股，尤其是在美國即將減息，中國長期處於利率偏低的環境之下，高息股的價值更加明顯。同時，能夠受惠經濟轉型及國家政策的「新質生產力」主題亦值得關注，包括一些能夠創造出口、實現技術本地化的行業及公司；另一主題則是與大眾消費相關企業，特別是哪些公司能夠把握消費者愈來愈重視性價比（Value for Money）的趨勢。

何偉華 美國聯邦基金利率走勢