富瑞：半導體股超買 憂AI回報

半導體板塊上周遭集體拋售，主要是有傳美國政府向日本和荷蘭放風，準備針對盟國的半導體相關企業使出名為「外國直接產品規定」（FDPR）的「終極毒招」，就算用了些少美國技術都隨時面臨華府限制產品銷售，以全面封殺中國晶片產業。不過，富瑞認為，更主要的原因只是有關股份被「超買」，市場對人工智能（AI）的投資回報率（ROI）有所動搖而已。

該行分析師李裕生認為，FDPR不能增強美國對中國半導體產業發展的限制，反而隨時會激發盟國反彈，況且莫非有朝一日要去制裁東京電子和ASML，不許他們取得丁點用上美國技術的部件？東京電子的刻蝕設備和ASML的光刻機乃美國擴大本土晶片產能的重要物資。

估限制閹割版晶片輸華 他相信，華府使出FDPR，對象更大機會是中國企業，又預期華府很可能把英偉達（Nvidia）為中國市場進一步「閹割」性能的圖像處理器（GPU）H20等納入出口管制、降低GPU算力及記憶體性能准許上限，並且將晶片出口限制擴展至若干與中國經貿關係較密切的東南亞。

就富瑞質疑市場對AI的投資效益轉趨保守，德意志銀行日前一項市場調查亦有類似發現，指投資者對英偉達今年餘下時間表現的看法幾乎完全是「中性」，5年後的看法更是「負面」。不僅如此，他們更傾向將養老金投資於美股的其他部分，而非「美股七雄」（Magnificent 7），即英偉達、蘋果公司（Apple Inc.）、亞馬遜等科技企業。

促交保護費無礙台海風險 上周科技股另一重磅新聞是美國總統候選人特朗普揚言「台灣要交保護費」，導致台積電乃至台股捱沽。李裕生相信，特朗普此話不是戲言，因為他治國就像開公司，應該是希望台灣提高軍事開支，分擔美國防衞台灣的成本，但不會提高台海爆發戰爭的風險。

晨星（MorningStar）建議低吸台積電，捕捉AI的機遇，認為限制對華出口的消息和特朗普的言論對於業務影響有限，維持台積電美國預託證券（ADR）公允值213美元的觀點，即較上周五有28.49%的潛在升幅。

投資者對英偉達股價看法佔比 養老金選美股七雄投資者佔比