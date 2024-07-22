美PCE通脹或降溫 上月預期2.5%

在本月初公布的6月消費物價指數（CPI）升幅低過預期後，市場預計，聯儲局參考的個人消費開支（PCE）物價指數，6月按年升幅亦會回落至2.5%；撇除食品及能源的核心PCE物價指數，升幅則維持2.6%不變。相比通脹數據，周四公布的第二季度國內生產總值（GDP）更難預測，特別是此前數據經常出乎意料，目前市場平均預計增幅為1.8%，即較前一季度的1.4%增幅有改善。

富銀估上季經濟彈1.8% 雖然GDP乃是反映上季經濟狀況的滯後數據，但在市場一致認為美國經濟會「軟着陸」的背景下，如果GDP表現太好或者太差，都會影響到經濟學家、分析員對於經濟趨勢的判斷，甚至左右貨幣政策轉向的時機。

富國銀行仍然維持美國經濟增長逐步放緩的預測，預計上季增長反彈至1.8%後，第三季、第四季分別會回落至1.6%及1.5%。

至於PCE通脹數據，由於其走勢理論上和月初公布的CPI高度相關，所以如無意外的話，本周的數據將會強化聯儲局在9月減息的信心。

股神掟美銀料套115億 股市方面，在眾多銀行金融股放榜後，股神巴菲特率先出手減持其愛股之一的美國銀行（BofA），透過其投資旗艦公司巴郡於7月17至19日期間出售了3,389萬股美銀，每股售價介乎43.12至44.06美元，料套現了14.8億美元（約115億港元）左右。不過，經過減持後，巴郡仍持有9.98億股美銀，未知接下來會否進一步出售。

巴郡於2011年開始建倉美國銀行，作為長期投資者，將持有十多年的股票賣出套現也無可厚非。特別是隨着美國即將進入減息周期，銀行的淨息差會因此而收窄，不利其盈利表現，選擇在減息前拋售銀行股的做法其實也是合情合理的交易策略。

本周市場另一大關注焦點自然是上市公司業績，傳統企業如可口可樂、通用汽車、福特；科技股如特斯拉（Tesla）、Alphabet等亦會在本周放榜。

本周環球財金焦點