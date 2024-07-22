學者促振內房地方財政谷需求

中央重要會議落幕，於被指阻礙民眾增加消費的養老和生育等問題有所着墨，並有方針處理地方政府財政和房地產危機。專家指出，房地產行業和地方財政都在萎縮，不扭轉它很難提高社會需求，另一關鍵是盡快擺脫通縮壓力。

北京大學特聘教授、中國經濟研究中心主任姚洋早前接受內媒訪問，指工業生產者出廠價格指數（PPI）連續20多個月下跌，居民消費物價指數（CPI）也在零附近載浮載沉，反映多數企業面臨價格下降；如是者，整個社會的感受會比較差，打擊社會信心。

他指出，以前中國加入世貿組織，獲得一股扭轉信心不足的「外力」，現時正正是缺少這種「外力」；資金缺乏出路就一窩蜂湧向傳統行業，造成行業「內捲」（過度競爭），「一個長期價格下降的環境是不可能給人信心的」。

籲發國債建房儲銀行 另一方面，房地產行業下行及地方財政收縮會影響社會信心。姚建議，中央發兩萬億元人民幣國債供地方政府使用，同時建立房屋儲備銀行，讓其發一筆永續債，以較低的利率和較長的期限給地方政府貸款，推動地方政府收購樓盤作為保障房，收購後可以儲備一段時間才作為保障房賣出去。

就地方政府保留部分消費稅的改革，姚認為，這對雲南和湖南等煙酒消費較好的地區或者有用，其他地區就未必有很大作用，應該讓地方政府自行發行長期國債，解決已有債務，亦可提振民企信心，尤其是地方政府的債主基本都是當地民企，不論如何都不應拖他們數，之後中央、地方政府和金融機構再坐低商討如何化解地方政府債務風險。