港樓價短期料受壓 租金全年看升5%

高息環境下投資者對樓市卻步，星展銀行（香港）經濟研究部經濟學家林逢雋認為，目前定期存款息口普遍有4至5厘，高於僅3厘的租金回報率，使物業市場的投資需求愈來愈低；同時港府年初全面「撤辣」，購買力亦被新盤市場吸納，導致二手樓成交持續放緩。

該行經濟研究部經濟學家謝家曦則為樓市打下「強心針」，指息口是影響房屋需求的主要因素，而市場預期美國減息在即，相信樓市不會有大幅向下調整的空間；但談到樓市復甦，則要待港元最優惠利率（P）回落到一定水平，需求才有望較為顯著出現。他預期，住宅市場短期來說仍有壓力，但是中長期來說，亦毋須太過悲觀；該行預期，香港樓價全年或有5%的波幅。

香港負資產個案屢創近年新高，謝家曦稱，負資產增加主要與近年按揭成數高有關，敍做九成按揭，即樓市跌價一成就跌入負資產界別，而銀行亦有為他們進行壓力測試，相信情況不會太差。在樓市回穩的預期下，理論上負資產宗數不會再次飆升。

有別於樓市買賣，由於人們有居住的剛性需求，本地住宅租務市場維持活躍，「高才通」等計劃下的海外人才陸續到港，亦有置業人士因高息面選擇租樓暫住，均帶動住屋需求，料全年租金有5%升幅。

寫字樓租金續弱 然而，寫字樓租務市場較為惡劣，香港整體商廈的空置率達13%，九龍東更高達18%，其主要原因是供應增多，中環、鰂魚涌一帶今年先後有新商廈落成，但同時間，疫後企業亦繼續採用混合辦公室模式，使供應愈多、需求愈少，辦公室租金繼續疲弱。