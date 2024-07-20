券商點股：港交所長遠業務前景仍樂觀
港股仍未擺脫來回拉扯的悶局，近期雖曾一度出現挾淡倉，恒生指數嘗試突破50天線18,300點水平，但最終受阻而回。盤面上，年內累升幅度已多的高息股，在6月逐步除息後都出現技術沽壓，而且下次可再獲分派股息時間要待至9月，目前正處於真空期。因此，在高息股目前未能擺脫回吐走勢的情況下，其他板塊如互聯網股能否接力炒上，將會是未來兩個月的關鍵。
香港交易所(00388)股價在5月中衝高見298.8元後持續調整，估計主要是受到近期市場氣氛偏淡所影響，但以公司業務保持平穩增長，加上長線發展前景樂觀，股價目前的下跌可提供趁低吸納機會。
向上阻力位280元
事實上，到目前為止港股今年日均交易量有接近1,100億元，比去年全年的日均成交量1,050億元要高，說明港交所今年的交易徵費收入是有一定保證。
若果以去年港交所股價的主要交易範圍260至340元來參考，再基於預期今年業績不比去年差，相信港交所現時已出現超賣狀態，如果股價短線進一步下試230元或以下，可以考慮趁低吸納，向上阻力位280元，支持位200元。
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