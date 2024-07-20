股市估市：美重磅科企估值過高惹憂
隨着美國通脹及就業數據有所回軟，市場預計美國聯儲局年內會減息3次，年底利率降至4.5至4.75厘區間。然而，相信美國經濟只是降溫，並非急劇轉差，年內接連減息的機會不大，對於減息3次的預期或過於進取，較大機會為一至兩次，後續留意8月舉行的Jackson Hole全球央行年會期間，聯儲局主席鮑威爾的講話。
恒指短線恐下試萬七關
美股資金加快換貨，對利率敏感的中小型股近期明顯跑贏。大型科技股需要持續交出勝預期的業績及指引，才能合理化高估值，考驗愈來愈大。至於美國總統大選，特朗普選情領先，宜留意有機會推升美匯指數及美債孳息率。
港股方面，若然內地重量級會議無驚喜，料恒生指數短期續表現乏力，將下試17,000點心理關口，板塊當中留意出口股或受潛在關稅措施影響。
個股方面，長和(00001)業務多元化，並於全球布局，有助分散風險。2023年度業績符合預期，其中零售部門增長強勁，歐洲及亞洲業務已超越疫前水平，基建部門穩健增長，經營現金流創歷史高。隨着環球製造業持續擴張，今年貿易需求前景料改善，利好集團港口業務。
長和憧憬分拆釋放價值
另外，隨着通脹放緩，預計透過控制成本，以及降低資本開支而穩定折舊開支，歐洲3電訊業務前景料好轉。除了旗下長江基建(01038)宣布擬海外第二及額外上市之外，市傳長和正初步評估旗下歐洲電訊資產各種選項，包括可能分拆歐洲電訊部門上市，或可引發投資者憧憬，釋放業務價值。估值上，長和現價對應2024財年預測市盈率5.6倍，低於5年平均水平，預測股息率6.7厘，估值吸引，向上阻力位46元，短線支持位39元。
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