板塊分析：美大型銀行股有望重拾青睞

美國最大的3家銀行─摩根大通、花旗集團和富國銀行在上周五公布了本年第二季度的財報。雖然市場對上述3企公布財報後的反應一度負面，特別是對富國銀行，反映出一些特定的擔憂和風險，但總體而言，3家銀行的業績表現優於市場預期。

摩通方面，每股盈利達到6.12美元，超過分析師預估的4.29美元。調整後的營業總收入為509.9億美元，略高於502億美元的預測。貸款餘額達到1.32萬億美元，符合預期，但總存款為2.4萬億美元，略低於預期的2.43萬億美元。管理的淨利息收入總額為228.6億美元，稍稍高於228.2億美元的預期。信貸損失準備金為30.5億美元，高於28.3億美元的預估。

摩通交易業績優於預期 根據高盛分析師Richard Ramsden的說法，摩通的交易業績比共識預期高出7%，其中固定收益、貨幣和大宗商品交易增長2%，股票交易增長15%。按年交易增長10%，超過了季內指引預期的中單位數增長。

花旗方面，每股盈利1.52美元，預期為1.41美元。營業總收入為201.4億美元，略高於201億美元的預測。銀行業務收入16.3億美元，高於15.5億美元的預期。財富管理收入18.1億美元，超過17.3億美元的預期。美國個人銀行業務收入49.2億美元，低於51.2億美元的預期。

富國銀行每股盈利1.33美元，略高於分析師預期的1.29美元。總收入206.9億美元，超過202.8億美元的預期。總平均存款1.35萬億美元，接近預期，但淨利息收入119.2億美元，略低於121.2億美元的預期。商業銀行業務營業總收入31.2億美元，略低於31.5億美元的預測。

富國行政總裁強調，該行正在進行轉型，上季財報反映了這一努力。他還提到持續穩健的信貸表現，以及客戶將資金配置到高收益替代品的速度放緩。儘管如此，績後富國股價仍然大跌6%，創接近去年3月中旬以來的最差單日表現。

資金流向利舊經濟板塊 總括來說，上述3大銀行業績優於預期，反映在動盪的經濟和市場環境下展現韌性。儘管市場在公司公布業績後反應一度負面，特別是對富國，但其後3大銀行強勁的股價表現，反映堅實的基本面最終仍然能夠贏得市場資金青睞，摩通股價更率先創下歷史新高。

理論上，美國在即將減息的預期之下，對銀行股本應是偏負面，不過投資者從近期表現強勁的科技股撤出，轉而投資於銀行股等相對穩定的資產，這種資金流向的變化，也推動了銀行股的升勢。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）