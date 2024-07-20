NOVO LAND 3B期3宗成交

最新售出的單位包括Fiskars第2B座12樓D室，為實用面積439方呎的兩房戶，成交價502.99萬元，呎價約11,458元。

大鴻輝集團的西營盤尚逸，昨日推售17伙，並沽出兩伙，共涉額1,341.96萬元。當中，10樓A室，實用面積389方呎，兩房間隔，以808.88萬元沽出，呎價約20,794元。項目由本月初開售至今，累計售出90伙，佔全盤161伙約56%。