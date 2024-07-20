NOVO LAND 3B期3宗成交
新界大型項目交投持續，新鴻基地產(00016)發展的屯門兆康NOVO LAND第3B期，昨日增添3宗成交，本月累沽約27伙，涉及總成交金額逾1.3億元。
尚逸沽兩單位
最新售出的單位包括Fiskars第2B座12樓D室，為實用面積439方呎的兩房戶，成交價502.99萬元，呎價約11,458元。
大鴻輝集團的西營盤尚逸，昨日推售17伙，並沽出兩伙，共涉額1,341.96萬元。當中，10樓A室，實用面積389方呎，兩房間隔，以808.88萬元沽出，呎價約20,794元。項目由本月初開售至今，累計售出90伙，佔全盤161伙約56%。
恒基地產(00012)旗下現樓住宅項目亦有3宗承接。西營盤藝里坊‧1號連錄兩宗成交，吸金1,183.94萬元。其中，25樓H室，實用面積224方呎，開放式間隔，成交價598.05萬元，呎價約26,699元。啟德HENLEY PARK售出1B座23樓D室，實用面積609方呎，以1,764.81萬元沽出，呎價約28,979元。
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