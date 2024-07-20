撤辣後內地客賣樓飆八成 3年高

樓市全面撤辣後，部分內地客亦趁機沽貨套現。代理行最新數據顯示，撤辣後以「普通話拼音」登記的業主賣樓個案急升約八成，涉逾900宗，創近3年新高；而過去一直是內地客眼中「明星地區」的奧運站，有最多該類業主沽貨。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年第二季錄得9,943宗二手私人住宅買賣登記，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔908宗，較首季504宗大增，為2021年第三季錄得1,003宗後的近3年新高。

奧運站次季涉32宗最多 該類業主沽貨比率亦升至約9.1%，創4個季度新高。成交金額方面，第二季同類業主沽貨總值約87.9億元，較首季約42.8億元增加約一倍，同創2021年第三季後新高。

按地區分析，奧運站成為今年次季最多該類業主沽樓地區，共錄32宗，按季升約1.6倍，涉及樓價約5.16億元。當中包括一號銀海及帝峯‧皇殿共13宗最多，其次是將軍澳日出康城，佔29宗，涉及樓價約2.62億元。

若以單一屋苑計，今年第二季最多「普通話拼音」業主沽貨的屋苑為大圍名城及鰂魚涌太古城，各佔12宗；其次是天水圍嘉湖山莊、沙田第一城及將軍澳天晉，均為10宗。受樓價下跌影響，第二季沽貨的該類業主，約32%帳面蝕讓離場，平手或帳面獲利少於一成則有近8%。