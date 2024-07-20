二手樓價連挫5周

希爾頓中心7年貶一成 銀禧花園輸92萬 樓市氣氛沉寂，樓價在欠缺利好因素支持下延續跌勢，代理行一份反映二手住宅價格走勢的指數已經連挫5周，期內累跌約2.51%，再創近8年新低。樓價下挫，不少新界細價樓出現損手買賣，其中沙田希爾頓中心兩房單位約7年跌價近一成。

上述中原城市領先指數最新報140.89點，按周再跌約0.25%，跌幅較對上一周錄得約0.4%為小，已連續兩周收窄。不過，樓價在持續跌勢下，今年挫幅擴大至約4.29%，已回到2016年9月底水平。

樓價高位累瀉26% 若對比撤辣前的低位143.02點，則已倒跌約1.49%，較2021年8月的191.34點歷史高位，更累瀉約26.37%。至於另外3項主要樓價指數，包括大型屋苑、中小型及大型單位，最新亦全線按周下跌，跌幅介乎約0.1至0.64%不等。

整體樓價下挫，置業需求減弱，新界上車盤連錄蝕讓個案。中原黎宗文稱，上述希爾頓中心A座中層5室，實用面積約274方呎，累減50萬元，以370萬元易手，呎價約13,504元。原業主於2017年以410萬元入市，現帳蝕約40萬元或約9.8%。

火炭銀禧花園有同類成交，該行溫志樑表示，屋苑4座中層A室，實用面積約506方呎，成交價540萬元，呎價約10,672元。單位2020年至今跌價約92萬元或約14.6%。

祥益黃慶德指出，屯門新屯門中心10座高層A室兩房戶，實用面積約501方呎，減價22萬元，以428萬元售出，呎價約8,543元。原業主2019年購入，現轉售帳蝕約172萬元，跌價約28.7%。

元朗「樓仔」也有虧損買賣，中原王勤學稱，區內昌威大廈中層A室，實用面積約318方呎，兩房間隔，減價32萬元，以318萬元沽出，呎價約10,000元。原業主持貨約3年帳面損失約82萬元或約20.5%。

晉環3載狂蝕38% 部分市區大價半新盤，跌價情況更為嚴重。資料顯示，香港仔黃竹坑站港島南岸第1期晉環1A座高層G室，實用面積約840方呎，新近以約1,980萬元登記成交，呎價約23,571元。原業主2021年一手購入價約3,199.3萬元，持貨約3年帳面狂蝕約1,219.3萬元，貶值約38.1%，料為該盤暫錄蝕幅最大的轉讓。

消息指，啟德龍譽1A座高層A室，實用面積約832方呎，市傳以約2,000萬元售出，呎價約24,038元。單位2020年一手價約2,690.2萬元，現貶值約690.2萬元或約25.7%。

二手樓價指數走勢 希爾頓中心本月暫只錄一宗成交。