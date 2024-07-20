簡訊一覽
●中國電信(00728)6月移動用戶數淨增147萬戶，今年上半年淨增908萬戶，累計4.16億戶；其中，6月5G套餐用戶數當月淨增237萬戶，上半年累計淨增1,797萬戶，累計3.36億戶；另6月固網寬頻及固網電話用戶分別淨增51萬戶及減少26萬戶。
●中信國際電訊(01883)預計，截至今年6月底止半年賺約4.55億元，按年減少約37%。
●捷榮國際(02119)發盈喜，料今年上半年純利按年增長約60至65%，主要由於錄得出售資產收益約1,240萬元。
●中國澱粉(03838)料今年上半年除稅前利潤約3.5億元（人民幣˙下同），去年同期蝕約3,830萬元。
●中國動向(03818)公布，截至今年6月底止第一季度Kappa品牌店舖零售流水按年錄得中低個位數下降；以去年同季度伊始已投入營運的Kappa品牌店舖計算，同店銷售按年錄得中個位數下降。截至6月底，Kappa品牌店舖數量為1,003間，較3月底淨減少9間。
●國泰航空(00293)公布，6月30日，國泰航空及香港快運合共接載約9.2萬名乘客，為疫情以來單日最高載客量；而今年首6個月，兩家航空公司合共接載約1,350萬名乘客。此外，6月國泰航空載客人次按年升18.7%，載客率下跌4.2個百分點至83.5%；載貨量按年增12%，載貨率下跌2.1個百分點至59.6%。
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