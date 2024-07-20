最強Apple分析師潑冷水 料iPhone 16無加訂單

蘋果公司（Apple Inc.）重拾全球市值最大上市公司的寶座，原因是多家券商看好其人工智能（AI）新功能可大振iPhone銷情。不過，熟悉智能手機產業鏈的天風證券分析師郭明錤卻大潑冷水，直指Apple可能沒有為今年稍後開售的iPhone 16增加訂單。

郭的線索是iPhone晶片供應商台積電、鏡頭供應商大立光早前的季績分析員會議，指台積電說「沒有看好出貨量增長突然上升」，出名「老實」的大立光亦稱「今年高階機型訂單跟去年差不多」。iPhone鏡頭基本上由大立光和另一台企玉晶光所包攬，大立光說「高階機型」往往會被聯想為iPhone。

他認為，一些部件商見到iPhone 16下半年訂單增加只是個別原因，從EMS（電子代工）或組裝的角度看，尤其當大立光和台積電異口同聲，就相當具參考性，推斷下半年的iPhone 16訂單並無太大變化，估計約8,700萬部，仍略低於iPhone 15去年下半年的訂單量（約9,100萬部）。

高盛撐出貨升 上調目標價 他又提醒，Apple的AI下半年停留在美國用戶測試，且有關Siri僅支援英語，要消費者在今年下半年為測試版本的AI買新款iPhone未免太過樂觀。

不過，高盛仍上調Apple目標價至265美元，認為iPhone出貨量持續上升、高檔機型出貨量佔比提升將連同產品創新，使兩年後每股盈利實現9至10美元（上財年僅6.16美元）。