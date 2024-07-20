DWS籲買黃金美元避險 關注歐股

美國大選相關的消息繼續佔據各大外媒的頭條，市場亦繼續消化特朗普當選的潛在影響。DWS亞太區投資總監吳雙榮表示，投資者可以適度部署黃金與美元作為避險資產，而除了關注美股之外，可以考慮估值相對較低的歐洲股票，並增配投資級別債券。

吳雙榮指出，年初至今股票的表現再次跑贏債券，但股票風險溢價接近1990年代末水平。若從基本面來看，歐股的吸引力更甚於日股和美股。債券方面，則建議延長債券的存續期，並留意投資級別債券，看好德國國債、美國短債以及亞洲債券。基於目前通脹放緩的軌迹，DWS預期美國聯儲局將在今年底之前只減息一次，明年6月之前再減息兩次。

道指早段跌263 美股3大指數於周五早段偏軟，道指曾跌263點，報40,401點；標指跌7點，報5,536點；納指跌63點，報17,808點。現貨金價昨曾失守每安士2,400美元關，見2,397美元。

企業消息方面，醫藥巨頭禮來的「減肥神針」Mounjaro獲內地批准使用，正式商品名稱為「穆峰達」，距離對手諾和諾德的同類產品「諾和盈」（Wegovy）得到內地開綠燈，僅3個多星期。禮來表示，「穆峰達」是首款且目前唯一獲批的葡萄糖依賴性促胰島素多肽（GIP）/胰高糖素樣肽-1（GLP-1）受體激動劑，也是禮來肥胖治療領域在中國獲批的首款創新藥物。該公司股價早段曾升2.01%。

AE次季多賺38% 美國運通（AE）公布截至6月底止第二季業績，期內非利息收入按年增長5.47%至126.03億美元，利息收入增長21.34%至57.94億美元；季度純利29.77億美元，按年升38.98%，股價早段曾跌4.21%。

焦點太陽能股SunPower股價於周四暴跌40.08%後，周五早段續跌40.96%，報0.891美元。有券商研究報告指出，該公司已通知經銷商自9月17日起不再提供新的租賃與購電協議，亦不會再安裝新項目，意味着其有停運的風險。