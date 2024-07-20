台股未止瀉 台積電失守千元關

自從美國總統參選人特朗普明言「台灣應該向美國付保護費」後，台灣加權指數跌足3日，昨再跌529點或2.26%，收報22,869點，全周更重挫1,047點或4.38%。其中，佔指數權重逾30%、晶圓代工廠龍頭台積電的股價失守1,000元新台幣，昨日收報970元新台幣，跌幅達3.48%。

新台幣8載最弱 港元兌4.2 當地交易所資料顯示，全球基金周四淨拋售17.9億美元的台股，為4月以來最多，可見外資在這個市場趁高獲利出貨。

與此同時，新台幣兌每美元匯價昨日亦跌至2016年以來最低水平，曾見32.785，日內跌幅逾0.4%，是主要亞幣中表現較差的貨幣，港元一度升見4.2元新台幣。

此外，有外媒引述貿易商指，新台幣受美元走強及海外匯款的影響，出口商更多持觀望態度。另有分析指，由於外資仍然企在賣方，加上台灣資金繼續向海外投資，沒有明顯回朝，所以變相令新台幣表現較弱，尤其是股市持續修正則更為弱勢。

至於當地的半導體公司聯發科技，最新遭中國的華為控告侵權專利，涉及5G等行動通訊技術，兩家公司均表示不予置評。分析認為，華為今次行動是冀顛覆既有商業模式，一改以往對智能終端廠商即三星、蘋果公司（Apple Inc.）、OPPO等收取專利許可費的做法，進一步轉向晶片廠商即聯發科、高通、海思等收取許可費，對整體市場或掀起新一波大變動。