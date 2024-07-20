Netflix上季盈利勝預期 今季展望稍遜

全球最大串流影視平台Netflix公布季度業績，於截至6月底止3個月內，收入增長16.75%至95.59億美元；淨利潤21.47億美元，按年增長44.28%，對應每股盈利4.88美元，無論是收入還是盈利表現均好過市場預期。然而，該公司對本季的業績展望卻未能令市場滿意，凸顯出目前美國科技股估值普遍高企的背景下，投資者非常容易感到「失望」。

Netflix預測本季收入為97.27億美元，意味着按年增幅為13.87%；而每股盈利預測為5.1美元。平心而論，這些展望其實不算差，甚至稱得上不錯，只是預期增速會稍為放緩。可惜的是，美國股市──尤其是科技股估值實在太高，容易「高處不勝寒」，假如業績未能滿足市場過度樂觀的預期，股價便會出現調整。

在公布業績後的美股盤後交易時段，Netflix股價一度下跌4.83%，而在周五早段曾跌1.2%，報635.28美元。回顧年初至今，該公司股價累計升幅差不多有四成，與其他大型科技股一樣受市場追捧。

付費用戶按季增805萬 從用戶增長數據來看，該公司的表現也算是可圈可點，上季全球串流付費用戶達到2.77億，按季增加805萬，亦好過市場預期。該公司甚至上調全年業績增速預測下限，從13%提高至14%，上限則維持在15%不變。在業務策略上，該公司預告將逐步取消美國、法國等地區的每月11.99美元最便宜的無廣告基本訂閱方案，意味着用戶要不選擇看廣告，要不付更多錢升級訂閱。這些措施在今年稍早前在英國、加拿大率先採用。

管理層指出，廣告業務至少要到2026年才會成為收入增長的主要動力，但對於長遠把廣告變現有着信心。分析員亦看好該公司的前景，晨星（Morningstar）指出，該公司打擊共享帳戶、開發廣告收入的做法為其業務帶來順風。

晨星高級股票分析師Matthew Dolgin表示，最近該公司的業績已證明增長動力比他預期中持續更長時間，故將其合理股價預測從440美元上調至500美元。話雖如此，500美元的合理估值仍顯著低於目前股價，亦是目前科技股估值普遍過高的又一例子。