本港大企業營商氣氛減弱

香港政府統計處發表第三季業務展望按季統計調查的結果，與第二季統計調查的結果比較，預期第三季的業務狀況較上一季為佳的受訪者比例為11%，較第二季的相應比例14%為低，而預期業務狀況較上一季為差的受訪者比例，則與第二季的相應比例12%大致相同。

建造零售業狀況較差 調查的訪問期由6月1日至7月8日，搜集香港各行業中約560間大規模的機構單位的高級管理人員對短期業務表現的意見。

按行業分析，在大部分涵蓋行業中，受訪者總體而言，預期第三季的業務狀況較第二季為差或大致維持不變；尤其在建造業和零售業中，有較多的受訪者預期第三季業務狀況較第二季為差。

在不少涵蓋行業中，受訪者總體而言預期第三季的業務及產出量，與第二季相比大致維持不變。然而，在製造業和住宿及膳食服務業中，有較多受訪者預期第三季其生產量及業務量較第二季上升。相反，在零售業中，預期銷售量下降的受訪者較預期上升者為多。

政府發言人表示，大型企業的整體營商氣氛較3個月前稍為減弱，展望未來，地緣政治局勢緊張會在短期內影響營商氣氛，但中央政府的各項惠港措施和本地經濟繼續增長應會提供支持。