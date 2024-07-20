安聯投資料美國環球軟着陸 看好中國股票

安聯投資發表的環球市場觀點季度展望報告表示，受各地選舉活動影響，市場正朝着不同的方向，並可能在各經濟體及資產類別中創造機會；該行更確信美國及環球經濟將會實現軟着陸，即增長放緩、通脹回落，而不會有衰退風險，這種情況很可能對股票有利。

該行看好中國股票長遠前景，認為A股估值處於歷史低位，但盈利增長預期正在加快，市場持有量仍然偏低，同時中國政府在促進經濟及就業方面表現出積極主動的態度。

該行預期，11月美國大選前後，波動性可能會增加，因此投資者應保持謹慎，選擇性地投資中國股票，關注市場中收益較高的領域、派息較高及進行股份回購的公司，另透過削減資本支出要求提高自由現金流量的公司亦具有吸引力。該行正在尋找由自給自足、人工智能（AI）普及和創新所支持的關鍵增長領域，當中包括在電網基礎設施、半導體供應鏈、AI相關領域及核能等領域營運的公司。

日本股票估值合理 安聯亦看好日本，因經歷重大結構性改革，「主要市場」（Prime Market）的公司必須滿足在流動性、業務表現及企業管治方面的新上市規則；且認為日本股票不但估值合理，近期企業盈利強勁，加上日本央行持續刺激經濟下，對增長環境具有支持作用。

對於環球央行貨幣政策，該行預期，由於通脹持續，除了預期聯儲局將於9月份開始減息，今年減幅0.25至0.5厘外，歐洲利率降低，亦有望進一步提振歐元區經濟，料歐洲央行年底前可能還會減息一至兩次，每次減幅為0.25厘。

此外，隨着英國通脹壓力紓緩，預計英倫銀行可能會於8月份開始減息。亞洲方面，日本經濟於最近數月逐步復甦，預計日本央行在結束長期實行的負利率政策後，將採取進一步行動上調政策利率及縮減買債計劃。