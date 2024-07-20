人行本周淨投放1.1萬億 滬深股齊揚

中長期的內地經濟營運框架出爐，即使未推刺激經濟具體措施，但中國人民銀行過去一周全口徑淨投放1.17萬億元（人民幣‧下同），「放水」規模創半年新高之下，支持A股3大指數在昨日齊齊由跌轉升。其中，滬綜指全日倒升0.17%，收報2,982點，一周累漲0.37%，與深成指及深圳創業板指數均連升兩周。

人幣即期匯率逾一周低 人行昨進行590億元的7天期逆回購操作，單日淨投放570億元。不過，同日由官方開出的人民幣中間價報7.1315兌每美元，按日下調30點子，結束兩連升；人民幣即期匯率下午4時30分收報7.2672，亦跌100點子，為逾一周低位，人民幣離岸價則曾低見7.2856，每百港元兌約93.3元。

反觀A股午後走勢趨穩，深成指全日升0.27%至8,903點，深圳創業板指數亦升0.45%，收報1,725點，一周各升0.56%及2.49%。科創50指數昨日大幅跑贏A股3大指數，單日收漲1.91%，報749點，全周更急飆4.33%。

滬市科創板於2019年7月22日開市，歷經5年的發展，上交所官網數據顯示，截至昨日為止，科創板已有573家上市公司。瑞銀集團中國區總裁及瑞銀證券董事長錢于軍表示，這些企業在首次公開招股（IPO）上市後對研發的投入顯著增加，營業收入和利潤亦有顯著提升，可看到科創板對科技創新企業起到明顯正面引導和賦能作用。

外資單日淨沽貨近60億 瑞銀證券全球投資銀行部聯席主管孫利軍亦指，科創板帶領其他板塊資本市場深化改革，5年內為創業板、主板註冊制存量改革平穩過渡和北交所推出起了示範帶頭作用，為內地資本市場帶來變革活力。

然而，未見外資追捧A股，滬深股通昨錄淨沽出近60億元，而兩市主板成交僅約6,698億元，與周四表現相若。

另外，法巴證券（中國）在今年4月取得中國證監會批准後，據報近日已正式成立，註冊資本11億元，為第4家獲准設立的外商獨資券商。