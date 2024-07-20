遠洋清盤呈請9‧11聆訊 房企未爆完

遠洋表示，將尋求法律措施以堅決反對呈請，同時將盡力與呈請人保持主動、良好溝通，與呈請人友善協商，妥善處理有關事宜。該企上月底已指，收到美國紐約梅隆銀行倫敦分行作為呈請人向高等法院提出的清盤呈請。

金地商置盈警 半年料轉蝕

境外債務重組方面，遠洋則指，一項整體債務管理提案主要條款已獲協調委員會成員同意，即佔A組債務本金總額約50%。該重組的範圍涵蓋現有債務工具，包括現有銀團貸款、現有雙邊貸款及現有票據，未償還本金總額約為56.36億美元，而重組對價總額為22億美元的新債務，將發行予範圍內債權人。惟該公司股價昨由升轉跌，收報0.37港元，下挫1.33%。