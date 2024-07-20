內地振經濟望靠財策改革

估細節日內出台 瑞銀料加快推動民企發展 內地上半年經濟增長與官方目標存在落差，中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀昨日承認，經濟面臨一些困難挑戰，恢復還不夠強勁，下一步靠政策給力及改革發力，以推動經濟持續回升向好。不過，各大投資銀行憧憬可能在兩至3天後發布的重要會議報告全文，或涉長期發展計劃和多項結構性改革的更多細節，甚至估計7月底政治局會議仍是推行新政策的窗口期。

韓文秀昨指，要更有力、有效實施宏觀調控政策，積極財政政策要更好發力見效，加快專案債發行使用進度，發揮好財政資金對經濟增長和結構調整的槓桿撬動作用；穩健貨幣政策要靈活適度、精準有效，維持流動性合理充裕，為實體經濟提供源頭活水。同時，多渠道增加居民財產收入，有效增加低收入群體收入，穩步擴大中等收入族群規模，增強居民消費能力與意願，完善擴大消費長效機制。透過政策給力和改革發力「雙輪驅動」，內地經濟發展將更強勁、更均衡。

澳新：解決國企躺平存疑 日前官媒吹風指，7月貸款市場報價利率（LPR）存在下調可能性，市場亦關注與存款準備金率「雙降」的消息。

他亦提及，會議決定建構高水平社會主義市場經濟體制，要為非國有制經濟發展提供更多機會。瑞銀投資銀行高級中國經濟學家張寧就此表示，內地政府可能加快推進民營經濟促進法的立法進程，推動構建全國統一大市場，這將有助於提振投資者信心，且會議還要求增強宏觀政策取向一致性。雖然會議公告並未提及市場熱切關注的財稅和金融體制改革的具體細節，相關內容應會在近日出爐的會議報告全文中披露。

對於今次重要會議提出的改革任務要在2029年完成、2035年全面建成高水平社會主義市場經濟體制，澳新銀行也料，經濟治理將出現重大升級，尤其是向「更好發揮市場機制」的重要轉變。這符合政策制訂者提出讓國企和民企平等進入同一市場的呼籲，惟能否解決國企微觀層面的「躺平」問題則仍存有疑問。

投行建議擴大對外開放 鑑於未來美國加徵60%關稅的風險不容小覷，瑞銀續指，擴大對外開放對未來今年內地經濟增長至關重要，這有助於減少未來美國可能加徵關稅對內地經濟的拖累，例如拓展對其他市場的出口，也有助於降低美國對華科技限制的負面影響。

中央官員昨曾強調，堅持對外開放是基本國策。外部不確定性增加，但不會影響內地繼續深化改革、擴大開放的決心和信心。不過，澳新銀行指，雖然高品質發展是會議提及的首要任務，新質生產力或將取代房地產成為增長引擎，但在房地產業轉勢之前，中國經濟增長可能會繼續放緩。談到今年經濟目標時，中方仍將擴大內需置於新質生產力之上，故料7月政治局會議可能會將短期焦點由工業政策轉向內需。高盛更認為，7月底會議可能發表更多寬鬆政策的言論及措施。

投行關注內地重要會議公報的初步啟示