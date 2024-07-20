華AI企進駐數碼港料投資4億
內地智能語音和人工智能（AI）上市企業科大訊飛及旗下子公司訊飛醫療，通過數碼港「易着陸」計劃落戶數碼港及成立國際總部，入駐園區協議簽署儀式昨日在數碼港舉行。科大訊飛及訊飛醫療預計在未來5年內投資超過4億元，建立一個超過150人的研發團隊，助力香港AI產業生態發展。
港版ChatGPT或明年開放
科大訊飛的研發項目涵蓋深度開發智能語音、構建大模型及AI基礎設施，包含智能教育、粵語智能語音產品、數據處理訓練等，賦能香港AI產業生態；而訊飛醫療在數碼港設立的國際研究院，將聚焦融合醫療健康及AI的前沿技術研究。
創新科技及工業局表示，AI是香港一個非常重要的產業發展方向，AI生態圈正在香港形成。隨着AI超算中心於今年起分階段投入服務，將進一步加強香港與海內外AI技術的合作，促進本地人才培養和技術研發能力的提升，建立更完善、更蓬勃的AI生態線。在一國兩制的獨特優勢下，香港是內地企業走出去和海外企業走進來的雙向門戶，至今香港已經吸引超過100家有代表性的科技企業在港落戶或擴大業務。目前港版ChatGPT正在加緊測試，今年內將在政府各個部門投入使用，力爭明年開始為香港全社會提供服務。
拓多種語言模式應用
數碼港董事局主席陳細明表示，科大訊飛落戶香港能有效改善香港人工智能生態結構。科大訊飛戰略發展部總經理程忱表示，公司主要聚焦於智能語音和通用衞生大模型，此次在香港成立國際總部，希望打造英語、粵語多語種模式應用於香港的教育、衞生醫療等領域。
公司創始人劉慶峰稱，科大訊飛一直堅持用AI建設美好世界，落戶香港對國際AI生態有促進作用。
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