華AI企進駐數碼港料投資4億

內地智能語音和人工智能（AI）上市企業科大訊飛及旗下子公司訊飛醫療，通過數碼港「易着陸」計劃落戶數碼港及成立國際總部，入駐園區協議簽署儀式昨日在數碼港舉行。科大訊飛及訊飛醫療預計在未來5年內投資超過4億元，建立一個超過150人的研發團隊，助力香港AI產業生態發展。

創新科技及工業局表示，AI是香港一個非常重要的產業發展方向，AI生態圈正在香港形成。隨着AI超算中心於今年起分階段投入服務，將進一步加強香港與海內外AI技術的合作，促進本地人才培養和技術研發能力的提升，建立更完善、更蓬勃的AI生態線。在一國兩制的獨特優勢下，香港是內地企業走出去和海外企業走進來的雙向門戶，至今香港已經吸引超過100家有代表性的科技企業在港落戶或擴大業務。目前港版ChatGPT正在加緊測試，今年內將在政府各個部門投入使用，力爭明年開始為香港全社會提供服務。