金發局：港轉型超級聯繫人 須升級技能

世界各地局勢多變，港府智庫香港金融發展局（金發局）主席李律仁表示，正處於另一場全球轉型的關鍵時刻，中國經濟規模已相當於美國約八成，經濟增速亦逐步放慢，資金未必如以往般「湧過來」，反而轉向慢慢增長，坦言香港的機會與之前不再一樣，擔任的角色應由中西雙方的橋樑，轉向全球多方的「超級聯繫人」，惟所需技能也要升級，包括語言、人才、制度改革、新產品開發等。

宜鑽研伊斯蘭金融發展 他指，橋樑和超級聯繫人至少有3方面不同。橋樑往往連接兩個地區，且角色被動，由別人「帶貨過橋」，超級聯繫人則是聯繫多方，並要主動出擊及「帶貨」。由於網絡擴大，故所需技能要提升，例如過去單靠英文已足以應付交流，現時或要懂得西班牙文、阿拉伯文、印尼語等。

他又稱，雙循環的重要性日益明顯，需要意識到，香港是外循環及內循環之間的連接者。當履行這一角色，尤其是在促進人民幣於這兩個循環的流通，香港作為頂尖國際金融中心的地位將得以鞏固，且無可比擬。

金發局去年度進行逾100場本地及海外活動，並與主要國際金融服務聯盟建立夥伴關係，包括與沙特阿拉伯王國的金融產業發展計劃（FSDP）簽署諒解備忘錄（MOU）。李律仁透露，雙方有聯合計劃進行中，且與當地有深度交流；至於其他MOU亦有不同的後續工作，與不同合作夥伴互相理解及認識。

近年香港積極開拓中東、東盟等市場，金發局副主席馮華健個人認為，香港應逐漸開拓中亞細亞國家、金磚國家及「一帶一路」市場，故應深入研究伊斯蘭金融發展。

港交所增兩認可證券所 另一方面，香港交易所( 00388 )再度擴大認可證券交易所名單，最新加入阿布扎比證券交易所（Abu Dhabi Securities Exchange, ADX）及杜拜金融市場（Dubai Financial Market, DFM），意味着當地上市公司可以在港申請第二上市。

名單目前共有19間海外證券交易所，計及去年被納入的沙特交易所，累計有3家中東地區的交易所在列。港交所上市主管伍潔鏇表示，中東是經濟增長最迅速的地區之一，港交所希望幫助中東企業利用香港市場接觸到多元化的亞洲及國際投資者群體，亦會繼續發展多元化的市場。