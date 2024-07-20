港投夥內企拓具身智能領域

有香港版淡馬錫之稱的香港投資管理有限公司（簡稱「港投公司」），與北京銀河通用機器人有限公司合作在港發展「具身智能」（Embodied AI）領域的前沿技術創新探索及應用以至人才交流，是繼人工智能（AI）語言大模型公司思謀及百圖生科後，港投公司公布第三間合作夥伴。昨日雙方舉行啟動儀式並展示AI驅動人形機械人現階段的性能，港投公司行政總裁陳家齊於儀式後見傳媒時表示，該公司所投資的不同賽道正陸續增加，手頭上有不少項目處於深度磋商階段，將有更多項目落地。

研港為優先上市地 被問及對銀河通用的投資金額時，陳家齊回應指，基於市場敏感度及保密條款，港投公司不會透露投資的詳情，又稱這次是策略性且長遠的合作，是港投公司布局AI發展的重要一部分，期待往後合作，包括在投資及吸引不同人才來港方面繼續發力。

陳解釋，港投公司投資銀河通用，是看中其有具身智能這前沿技術、頂尖團隊，而且具發展潛力，透過是次投資，港投公司的AI投資布局更加全面，應用場景由工業及生命科技，逐漸走進日常生活，期待是次合作能把具身智能的發展在香港更具體落地。在港投公司支持下，銀河通用會與本港不同生態夥伴合作，例如在商業及旅遊等香港具優勢的行業中有示範項目；金融市場方面，銀河通用也會因應業務需要，在將來考慮以香港作為優先上市地。

共建機械人生態圈 銀河通用的蓋博特（Galbot）機械人已能配合簡單的指令，理解指令背後的邏輯，抓取物品，展示具身機械人技術的先進性。港府財金官員指出，銀河通用是港投公司公布的第三家合作夥伴，相信在港投公司的積極引導下，未來銀河通用也會深度參與香港AI機械人生態圈的建設。