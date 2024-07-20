華掟美股債單月3326億 歷來最狠

5月海外投資者美債持倉破頂 中國或再沽貨 中國5月份再度淨減持美國股票及債券合共426.44億美元（約3,326億港元），規模屬史無前例，對美國國債的淨減持力度，更是近期有披露以來最大。雖則這阻不到海外投資者的美國國債持倉餘額再創新高，連官方部分亦見回升，但分析相信，中國仍會繼續減持美國資產，原因之一正是早已無法重修舊好的中美關係。

日本減持料籌資托圓匯 每逢月中，美國財政部都會發布「國庫證券主要海外持有者報告」，即媒體報道「中國減持美國國債」的主要依據。5月底，內地的持倉餘額為7,683億美元，按月跌24億美元，跌幅看似不大，但距離15年低位不遠；聯邦政府「最大債主」日本，5月底美國國債持倉餘額再跌220億美元，兩個月合計淨減595億美元，現時最廣為接受的推斷是日本沽貨，以取得入市托匯所需美元。

然而，餘額下跌不一定真的沽了貨，也可以因為持倉價的變動。跟上述報告同時出爐的「海外居民長期證券持有報告」，不但計及國債、機構債券、企業債券和股票，還列出4種資產的月底餘額、月度「淨銷售」和「估值變動」，其中「淨銷售」為負代表「淨沽出」。

就內地而言，5月份國債「淨銷售」為負238.87億美元（約1,863億港元），為2023年2月有披露以來最大，「估值變動」為正91.19億美元，可見「掟貨」更能解釋餘額下降。不僅如此，同月內地亦淨減持110.06億美元的機構債券，即房利美等與美國政府關連機構所發行的債券，同時淨減持美國企業債7,200萬美元和美股76.79億美元。

本港的美國證券持倉組合與內地不同，佔比最大的暫時是美股，5月底持倉餘額首度突破2,000億美元大關。

月度數據誠然不宜過度解讀，況且美國減息在望，不排除中國之後也會低吸美債。星展銀行認為，中國大舉減持美國證券，經濟上的考慮是美元匯價過高、美股估值相對中資股昂貴，以及中國正在去槓桿下需要流動性；按照目前經濟狀況和中美關係，中國應該會繼續減持美國證券。

內地持貨少過俄烏戰前 事實上，內地的美國長期證券持倉餘額總和已連跌5個月，累計淨減持796.86億美元，遠遠大於既有持倉的升值幅度；5月底餘額為13,420億美元，跟2022年1月底，即俄烏戰爭爆發前相比，累跌12.45%，降低美國資產風險的用意昭然若揭，更何況中國人民銀行截至今年4月為止連續18個月增持黃金。

不過，整體而言，海外投資者5月淨買入美國國債368.21億美元，持倉餘額再創新高，企債亦見135.76億美元淨流入，跟美股錄淨賣出613.5億美元相比，可見有資金棄股從債。儘管數字反映美國國債「皇帝女唔憂嫁」，但國際貨幣基金組織（IMF）警告，美國政府債務相對國內生產總值（GDP）比率的升勢遠高於疫情前的預測，2029年恐升至109.5%，敦促聯邦政府增加稅收。

中國持美國國債倉位餘額 中國淨買賣美國資產金額