數碼金融掀創新 港得勇當先行者

數碼資產產業持續發展，對市場發展和監管等方面都帶來新挑戰。數碼化金融的潮流既不可擋，中國作為全球第二大經濟體，擁有可觀貿易與消費量和中產群，絕不會缺席這創新領域。只是礙於內地資本帳未完全開放，人民幣國際化尚在征途，從系統性風險的考量，這方面的發展存在掣肘。反觀香港作為國際金融中心，在金融創新方面具優勢，有條件早着先機，發展成中國以至全球投資者參與虛擬資產投資領域的主要市場。放眼未來，當局與業界得謹慎、耐心做好市場規劃、基建、法規監管，積極捕捉創新機遇、鞏固香港的國際金融競爭力，努力構建促進金融業增長的新台階。

雖然這幾年全球虛擬資產處發展初期，亂象頻生，但不能否定數碼金融發展。畢竟在新經濟下，貨幣朝數碼化改革不可逆轉，虛擬資產應運而生。香港並沒有「因噎廢食」，相反在推進數碼貨幣發展方面屢見進展，並已就虛擬資產交易平台推出發牌制度，亦已推出加密貨幣期貨及現貨交易所買賣基金（ETF），現階段流動性雖未算顯著，惟關係到傳統金融領域，嚴防風險，有序進行各項壓力測試或沙盒探索，在安全、穩定的大前提下，既考慮國情，也兼顧與國際對接，始能當好窗口和先行先試的前哨角色。

事實上，全球最大國際金融中心——美國起始亦對虛擬資產說不，但今年還是先後批准加密貨幣現貨ETF登場，可見虛擬資產發展勢不可擋，壓抑市場發展非但難以如願，更會錯失發展先機。隨着美國及香港的加密貨幣ETF等產品陸續上市，意味傳統金融機構亦可由此進入虛擬資產領域，可觀的資金可合法流入全球虛擬資產市場，涉足數碼貨幣領域。香港得充分發揮背靠內地的優勢，為吸引中國以至亞太區巨量資金作好準備。

俄烏戰爭以來，為全球去美元化主題揭新頁，也為全球數碼貨幣、虛擬資產的發展帶來新發展機遇。就如歐洲與中東局勢不穩，除了金價進入大升市外，加密貨幣價格亦反覆向上，皆因市場上存在利用加密貨幣購買商品進行交易結算以規避美國制裁的需求。得認清百年大局下，中美博弈好可能成為持續半世紀的國際主題，貨幣多元化、尋求備用貨幣等需求，正促使虛擬資產成為更多經濟體、企業和個人投資者的選項。地緣政治變化已成為支持貨幣數碼化改革與虛擬資產發展的獨特歷史背景，有經濟體以加密貨幣作為法定貨幣也絕非偶然。

中國發展傳統金融領域仍需時，在數碼經濟發展不無限制，香港可發揮兩制優勢，充當金融創新領域的先行者。2022年香港提出建立全球虛擬資產中心的目標，首要追求的不是市場規模，而是在於及時革新法規，妥善執行監管，並管理好數碼技術與網絡風險，構建安全、穩定的數碼貨幣與虛擬資產生態系統，做到既惠及市場發展，也兼顧保障投資者利益，冀能為香港國際金融中心在數碼時代的創新發展鋪平道路。