板塊分析：美生物科技板塊再起動

美國前總統特朗普上周末在競選集會上遭槍擊行刺，是次事件讓其當選機會率大增，而各樣與「特朗普交易」有關的股份都明顯受到追捧及受到關注，包括生物科技股及加密貨幣相關股份等，加上美國聯儲局或將減息的雙重利好，建議可關注生物科技相關基金作適當部署。

美國6月份反映通脹的消費物價指數顯示通脹有降溫，聯儲局也隨即釋出偏「鴿」派的言論，讓市場提升對該局下半年減息的預期。特朗普遇襲事件後，市場普遍認為特朗普當選機率提高，加密貨幣等相關「特朗普交易」也重新受市場注意，尤其是小型股被視為某種「特朗普交易」，而小型生技股現時仍處於沒有盈利階段，聯儲局若符合減息預期，可有助企業減輕財務成本與壓力。

觀乎最近美股主要指數走勢，納斯達克指數股份尤其是晶片股明顯出現大幅度回調，此次跌浪主要是資金換貨，開始從大型科技股轉投傳統股票及細價股，道指及羅素指數近期明顯有上攻勢頭，當中生物科技股也表現強勢。

受惠新藥新技術陸續推出 有著名的美國基金經理曾形容「現在是投資生科股的好時機」。事實上，從基本面看，隨着新藥物及新技術的面世，將繼續推動市場對生科產業的投入度及支持；從投資價值面看，標普500生科股指數的預估市盈率僅有19.8倍，遠遠低於標指的23.3倍，相對有投資吸引力。

此外，近年生物科技在研發上都有突破及有高的成功率，這更貼近資本市場的發展步伐；加上世界的大環境及趨勢，對生物科技及醫療需求是正面及不可或缺，針對疾病的治療需求將為生科產業發展提供長遠的增長契機。投資者不妨在投資布局上作中長線的適當部署，或定時定額以基金形式參與。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊