大行觀點：收息族宜揀歐投資級債券

近期美國通脹數據顯著改善，市場預測今年經濟實現「軟着陸」的機率提升至最高水平，並降低了經濟「不着陸」的風險。由於整體經濟形勢向好，出現「硬着陸」的風險較低。

環球主要央行的議息會議已經完結，沒有出現任何波瀾。歐洲央行啟動新一輪寬鬆政策周期，該決策早已在預料之內。然而，因近期歐元區服務業通脹持續高企，以及經濟反彈，料歐央行接下來將採取謹慎態度。與此同時，美國聯儲局委員的「主流預測」暗示將會減息兩次。

究竟是甚麼因素進一步提高美國經濟實現軟着陸的機率呢？簡而言之，就是通脹壓力有緩解迹象。雖然考慮到一系列的經濟數據，惟美國通脹走勢無疑是最關鍵的因素。畢竟，通脹率降低是實現經濟「軟着陸」的關鍵，因為它能為聯儲局放寬政策造就條件。

歐洲資產或現入市機會 今年是有史以來全球投票人數最多的一年（超過20億人），反映政治不穩的可能性一直存在。然而，投資者很難預料到發達國家和新興市場會在短時間內連續出現如此多的意外驚喜。法國的財政挑戰已令當地政府債券估值下跌，而突然宣布國會提早大選進一步加劇金融市場壓力。目前，歐洲資產下跌尚未形成可買入的良機，由於經濟前景充斥不確定性，若然再次下跌，有望帶來投資機會。

由於美國經濟出現軟着陸的可能性較高，環球債券市場很難從目前的水平出現結構性反彈，故在資產配置方面，仍然偏好受擔保債券而非其他信用債類別，包括國際組織所發行的債券和其他政府債券。與美國政府機構抵押貸款支持證券不同的是，因為持續的政治風險因素，不太傾向單靠這些債券估值改善，以決定增加這類資產的投資。

企業債券方面，繼續偏好歐洲投資級別債券而非美國投資級別債券，但由於政治風險持續，將保持謹慎態度。

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