股市估市：內地資源股迎復甦勢頭

隨着全球主流貨幣央行開啟減息進程，以及美國聯儲局減息預期增強，料未來全球貨幣環境偏鬆，有利於特別是石油、煤、銅、鋁等主要資源在內的大宗商品表現。而全球地緣政治複雜形勢下的避險情緒等，或令各國加強資源的把控。同時，全球製造業逐步回暖，新能源產業及人工智能（AI）的發展等，使得銅、鋁等相關資源或具備超預期的需求，供需格局變化下，有望長期獲得支撐。