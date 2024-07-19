名家筆陣：港ETF生態圈不斷擴展

隨着利好政策及經濟有回穩迹象，逐漸重燃市場對內地股市的投資興趣。年初以來在香港上市、追蹤整體A股表現的交易所買賣基金（ETF）錄得穩健資金流入。最近宣布的滬深港通ETF擴容安排，亦將有助帶動香港ETF市場下半年及未來的發展，為投資者帶來更多機會及選擇。

今年，香港ETF市場繼續增長，首6個月的平均每日成交額，由去年同期之139億元增加至144億元，同期資金淨流入規模亦保持強勁，達到155億元，較去年同期增長約一倍；其中，一隻亞洲（日本除外）股票ETF以133億元資金淨流入規模成為榜首。

本港ETF市場交投持續活躍，反映市場對ETF的投資興趣旺盛，以及香港市場產品多樣化，能夠滿足不同投資者的需求。年初以來，香港交易所迎來20隻新ETF（包括槓桿及反向產品）上市，較去年首6個月只有8隻大幅增加。

最近上市的新產品包括亞洲首批虛擬資產現貨ETF，以及追蹤標普500指數及日經225指數的ETF，將投資選擇擴大至多個資產類別和地區。及至6月底，在香港上市的ETF（包括槓桿及反向產品）總數達到192隻。

ETF通產品增至241隻 在市場發展方面，滬深港通下合資格ETF擴容將成為香港ETF市場的最新里程碑。滬深港通於2022年7月4日正式納入ETF，為內地及全球投資者提供更多投資機會。自今年7月22日起，互聯互通合資格ETF範圍將擴大，有關資產規模及股票權重總佔比的納入資格準則將獲放寬。擴容措施生效後，可供買入及賣出的合資格北向交易ETF數目將增加至225隻，而南向交易ETF則增加至16隻。

近月，在內地經濟表現回穩及市場氣氛好轉等因素推動下，多隻香港上市追蹤A股大市表現的ETF錄得可觀資金流入，加上滬深港通合資格ETF擴容將進一步豐富產品生態圈，各項發展都十分利好香港ETF市場繼續蓬勃發展。

香港交易所證券產品發展主管 羅博仁