鄧成波家族灣仔舖傳1.48億售

鄧成波家族再沽貨套現，有消息指，其持有的灣仔地舖，市傳以約1.48億元易手，呎價約34,400元，租金回報率高約5.5厘，反映成交價較低。

上述為駱克道414至430號偉德大廈地下1A、1B及1C號舖，建築面積約4,300方呎，現由麻雀館租用，月租近70萬元。資料顯示，鄧成波家族多年前以約6.5億元，購入上址3個地舖，以及樓上1樓及2樓，並曾以約5.5億元一籃子放售，而現時暫售出地下舖位。

新界區亦錄商舖買賣個案。元朗俊賢坊18號地下雙號舖連入則閣樓，面積分別約900方呎及約700方呎，以約2,480萬元沽出，租金回報率約3.6厘。同時，葵涌榮芳路73至85號地下部分舖位連入則閣樓及平台，以約1,250萬元易手。

上述新合里1號總建築面積約79,504方呎，而新合里3號樓高30層，涉及標售單位樓面面積共約16萬方呎，部分連租約；整批物業當時招標意向價約15億元。