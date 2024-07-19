皇九低層4千萬易手 呎價2.26萬

本港核心區甲級寫字樓做價由高位大幅回落，吸引投資者及用家入市，中環皇后大道中九號再錄買賣，消息指，該廈一個低層單位以約4,000萬元易手，成交呎價約22,600元。

據了解，上述易手單位建築面積約1,765方呎，最新成交呎價與近期售出的全層樓面相若，市場料新買家為用家。資料顯示，今年5月有中港代理商趁低價入市，以3.1億元買入同廈29樓全層，面積約13,769方呎，成交呎價逾2.25萬元創近13年最低。

諾亞擴充時代廣場辦公室 商業區乙級商廈亦受追捧，尖沙咀騏生商業中心11樓全層，面積約4,140方呎，以約5,300萬元登記售出，呎價約12,802元。另方面，利嘉閣陳偉國稱，承業主委託放售灣仔告士打道151號資本中心一個中層商廈單位，建築面積約2,545方呎，意向售價4,326萬元，呎價約17,000元。

該代理行香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，2024年上半年甲級寫字樓市場租賃氣氛有所改善。金融業特別是財富管理，一直在積極擴張，並會成為今年剩餘時間的主要驅動力之一。