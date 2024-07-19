居屋跌價：雍盛苑撻訂貨劈近15%沽

居屋價格隨着大市回落，粉嶺雍盛苑有撻訂貨劈價近一成半重售，已補價自由市場成交價約230萬元，較去年底原本售價還要低。

世紀21奇豐黎樹森表示，屋苑A座低層17室，實用面積約206方呎，開放式間隔，去年12月曾以236萬元成交，惟其後買家撻訂。單位隨即以約270萬元再度放盤，但一直未獲承接，最終累減40萬元售出，減幅約14.8%，呎價約11,165元，較上次售價略低約6萬元。

慈愛苑6年貶11% 未補價第二市場居屋樓價亦同步下挫。慈雲山慈愛苑錄損手買賣。富誠地產冼俊彥表示，屋苑B座高層7室，實用面積約554方呎，三房間隔，4月叫價480萬元，減價約47萬元，以433萬元易手，呎價約7,816元。單位2018年8月購入價約488萬元，至今近6年貶值約55萬元，跌幅約11.3%。

藍田居屋鯉安苑錄大手劈價成交，世紀21聯誠謝寶昭表示，A座中高層3室，實用面積約663方呎，套三房間隔，5月以688萬元未補價放售，減價約126萬元或約18.3%，以約562萬元售出，呎價約8,477元。

世紀21將軍澳魏仕良表示，將軍澳雍明苑B座中層19室，實用面積約382方呎，減價20萬元，獲白居二買家以398萬元承接，呎價約10,419元。