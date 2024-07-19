二手見紅：新都城三房賣703萬 3年蝕130萬

樓市不斷下挫，市場蝕讓成交湧現，重災區將軍澳再添同類個案，區內指標屋苑新都城套三房戶不足半個月速減近一成售出，原業主持貨3年多勁蝕130.8萬元。

香港置業唐榮花表示，上述單位為2期11座中層E室，實用面積約538方呎，原以約768萬元放售，減價約65萬元或約8.5%，以約703萬元成交，呎價約13,067元。單位2021年3月以約833.8萬元購入，至今貶值約15.7%。

玖瓏山9載輸371萬 日出康城亦有蝕賣成交，區內LP6再錄低於400萬元成交。中原何文俊表示，該盤5座低層M室，實用面積約305方呎，一房間隔，僅以380萬元易手，呎價約12,459元。原業主2018年10月一手買入，持貨近6年帳蝕約86.8萬元，跌價約18.6%。

市場不少一手貨錄虧損，幾近逢沽必蝕的沙田玖瓏山再錄兩宗同類個案。利嘉閣馮澤源稱，屋苑日瓏閣1座高層A室，劈價約159萬元，以約1,041萬元售出，呎價約11,170元。原業主於2015年向發展商購入，約9年帳蝕約371.9萬元或約26.3%。項目月瓏閣3座高層D室以約702萬元售出，較9年前一手價貶值約274.4萬元，跌幅約28.1%。

消息指出，元朗錦田北山水盈5座低層A室，實用面積約936方呎，以約890萬元轉售，呎價約9,509元。單位2019年一手購入價約1,100萬元，至今跌價約210萬元。

中原黎宗文表示，大圍柏傲莊I第2B座中層D室，實用面積約483方呎，兩房間隔，叫價1,150萬元，累減190萬元，以960萬元易手，呎價約19,876元。原業主持貨約4年帳蝕約33萬元。

愉景新城兩年貶21% 利嘉閣周煇宏稱，荃灣愉景新城2座極高層G室，實用面積約495方呎，原叫價675萬元已屬蝕讓價，減價至618萬元成交，呎價約12,485元。原業主2022年才以約788萬元買入單位，持貨約兩年帳面即輸約170萬元，貶值約21.6%。

市區豪宅錄勁蝕成交，消息稱，鴨脷洲南灣3座中層B室，實用面積約1,560方呎，兩房間隔，市傳以約3,450萬元易手，呎價約22,115元，單位約3年大幅跌價約838萬元。