新盤低價帶旺氣氛

意嵐首輪收7660票 柏蔚森III暫超購48倍 新盤供應重鎮的全新項目，靠低價燃起銷售氣氛。屯門青山公路青山灣段黃金海灣第1期意嵐，首輪銷售最終截收逾7,660張入票，已屬同區近一年半以來收票量最多的樓盤。啟德跑道區柏蔚森III緊接將於明日截收登記，直至昨日已錄得超額認購約48倍。

旭日國際旗下意嵐於昨晚結束一連9日的收票，按明日首輪將發售188伙計，最終錄得超額認購約40倍。即將發售的單位包括88伙開放式、54伙一房、41伙兩房及5伙三房單位，折實價由184.2萬至703.6萬元，呎價約8,908元起，有約一半單位折實價低於300萬元。

大學閣特色戶售6450萬 柏蔚森III與美聯物業及經絡按揭轉介合作，為買家提供按揭優惠。美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，項目落成入伙後呎租可達60元水平，可享租金回報逾3厘。經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，新推出的「置業易高成數H按優惠，按息全期低至銀行同業拆息（H）加1.3厘，上限低至最優惠利率（P）減兩厘，即封頂息率低至4.125厘，年期最長30年。中原按揭亦提供類近優惠。

現樓豪宅交投頻密，華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，昨以招標形式售出第3座1樓A室連平台三房特色戶，實用面積1,515方呎，連一個車位成交價6,450萬元，呎價約42,574元。