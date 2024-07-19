●捲入內房風暴後盛傳裁員的會計師行羅兵咸永道（PwC），最新消息指其要求在內地收入最高的合夥人，接受包括基本工資和獎金在內的年度收入大減50%，其他合夥人將減薪20至40%，最快8月生效。據報該企最高層的中國合夥人年薪逾500萬元（人民幣‧下同），中層合夥人年薪介乎200萬至300萬元，初級合夥人年薪約150萬元。