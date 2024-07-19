簡訊一覽
●六福集團(00590)公布，截至今年6月底止的首個財政季度整體零售值按年跌18%，主要受高基數效應及金價屢創新高影響；整體零售收入按年跌23%，其中港澳按年跌31%，內地跌3%；集團整體同店銷售跌按年跌34%，其中港澳跌36%，內地跌24%；季內集團淨減少99間店舖。
●佐丹奴國際(00709)發盈警，預計今年上半年賺1.1億至1.3億元，按年跌31.57至42.1%。
●奈雪的茶(02150)截至今年6月底止第二季度，集團新增48間直營門店，關停48間直營門店。截至6月底，集團共經營1,597間直營門店，按季持平，另有297間加盟門店，主要集中在中、低線城市。
●H&H國際控股(01112)預期，截至今年6月底止半年經調整可比除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）將按年錄得10至20%跌幅；經調整可比EBITDA率將維持在中高雙位數水平。
●希瑪醫療(03309)公布，7月15、16及17日，主席、行政總裁兼執行董事林順潮於場內增持合共79.2萬股，涉資約208萬元，持股量增至54.95%。
●捲入內房風暴後盛傳裁員的會計師行羅兵咸永道（PwC），最新消息指其要求在內地收入最高的合夥人，接受包括基本工資和獎金在內的年度收入大減50%，其他合夥人將減薪20至40%，最快8月生效。據報該企最高層的中國合夥人年薪逾500萬元（人民幣‧下同），中層合夥人年薪介乎200萬至300萬元，初級合夥人年薪約150萬元。
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