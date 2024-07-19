美4分鐘日全食 商機料達470億

普羅大眾其實對宇宙都充滿好奇，而好奇有時又可轉化為經濟效益。以今年4月8日出現的日食為例，在北美至中美洲多區剛好可以看到日全食，是暌違7年再度出現可以用肉眼和簡單器材觀測得到的天文奇景。單在美國便估計有3,200萬人去觀看，當地商界當然不放過做生意機會，估計為美國帶來60億美元（約470億港元）經濟收益。

該次日全食可觀測到的地方，由加拿大東部的蒙特利爾起，形成一條闊185公里的地帶向西南方「斜切」入美國境，由東北部緬恩州至西南部德州，再殺入墨西哥境內。不少人特別請假旅遊去追這昏暗之日，據研究機構Perryman Group該次約4分鐘的日食可為美國帶來15.6億美元直接消費收益，包括穿州過省旅客的交通、住宿、飲食等開支等。資金向下游造成的乘數效應就達60億美元。

酒店滿航班旺 紛推商品 美國聯邦航空局指，4月4和5日共發送航班99,574班，而且不少熱門酒店房間亦一早爆滿，在旅遊淡季中創造奇迹。紐約州羅徹斯特（Rochester）預計有30萬至50萬名遊客到訪，在4月5至8日酒店需求暴增12倍。

日全食周邊商品當然不能少，除了環保袋、文具、貼紙精品等，有酒廠在周末期間推出日食主題啤酒。有航空公司在當天開出多班接近日食帶的航班作招徠，讓旅客在3,000呎高空看日全食。

其實在2017年8月，日全食現象也橫掃美國多州，各州商人也應景推出琳瑯滿目印有日全食日期的眼鏡、紀念T恤、紀念帽，以及目不暇給的各式貼紙、標籤，大發利市。不過，許多企業員工也因偷閒欣賞天文奇景，造成僱主們巨額損失。就業諮詢機構估計，員工觀賞日全食造成的損失，可能高達6.94億美元（約54.13億港元）。不過，當太陽完全躲在月球背後的一刻到來，又有多少人能夠專心上班呢？