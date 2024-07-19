中美火箭商激鬥 SpaceX崛起

太空競賽成本降得最多的一環，非載人航天的工具莫屬。美國太空總署（NASA）在2011年終止太空穿梭機計劃，除了因為穿梭機曾經發生嚴重事故，葬送了多名太空人的寶貴生命之外，也因為其造價動輒逾10億美元，每次發射成本又以數億美元計，致使後來該署更多使用私人公司的火箭。美國多間私人火箭公司都頗有歷史，但要數目前全球最著名的，便不得不提估值達2,100億美元的後起之秀SpaceX。至於中國近年亦見有民營火箭公司崛起，也成了中美角力的另一戰場。

美國富豪馬斯克（Elon Musk）在2001年想向俄羅斯購買火箭，來完成其在火星建設溫室的計劃，但購買的過程不順暢。之後他便構想成立公司，盡可能使用廉價的商業現成組件，並採用現代軟件工程的模組化方法來製造價格低廉的火箭，翌年SpaceX便誕生。該企所造的Falcon 1火箭，總開發成本逾9,000萬美元，明顯較太空穿梭機便宜不少。然而頭3次試射都失敗收場，財務壓力幾乎將公司拖垮。

星鏈今年收入估514億 最終在2008年SpaceX進行的第4次試射成功，同年該企獲NASA授予第一份商業補給服務（CRS）合約，價值16億美元。其後發射成功率漸高，獲更多NASA合約，業務開始上軌道。然後在2015年，公司更研發可垂直返航、可以重用火箭，進一步降低上太空的成本。可以說SpaceX的合約絡繹不絕，包括運送貨物到國際太空站等。

在商業上，該企旗下使用低軌衞星為地球提供互聯網服務的星鏈（Starlink），估計今年收入將達66億美元（約514億港元），令推動SpaceX上市之說甚囂塵上，惟暫時只聞樓梯響，未見人下來。

中國民企積極拓商用 中國方面，近期聽得較多的消息，是民營火箭試射後爆炸。不過，內地民營航天商用化，其實正在默默耕耘。在2023年，內地合共完成67次火箭發射，僅次於美國，佔全球火箭發射次數的30%，其中48發來自國營的中國航太科技集團。民營公司佔13發，商發數量、發射份額、發射成功率等都創下歷史新高。

若以成功發射入軌為指標，去年有5家內地商業火箭公司達標，分別是星際榮耀、星河動力、藍箭航太、天兵科技、中科太空。內地亦有公司研究可重用火箭，預計最快可於2025年首飛。可以說太空競賽你追我趕，競爭非常激烈。