多國搶登月創經濟收益

推動太空科技商用 月球資源豐富 今年5月中國的嫦娥六號成功載人到月球背面登陸並返回，再次燃起全球登月競賽的熱忱。除了中國計劃在2030年前實現月球站建設之外，1969年成功完成了人類首次登月任務的美國，正積極推進「月亮女神號計劃」（Artemis program），準備在今年內重返月球。其他國家如俄羅斯、日本、印度以至歐洲亦在密鑼緊鼓推動月球探測任務。本輪登月競賽，除了推動人類科技突破之外，究竟還有甚麼經濟效益令大家前仆後繼呢？

首先老土地說，太空科技涉及諸多領域的鑽研，包括擺脫引力的方法、電腦技術、通訊、材料科學等。這些技術創新將提高人類的科技水平，將來亦預計會衍生出許多商業應用，創造了可觀的經濟效益。回顧歷史，今天用來打遊戲機用的手掣，最初的原形就是美國阿波羅計劃之中，用來控制登月車的手掣。而嬰兒食品，就是由太空人的營養食品演化而來，類似的其他例子不勝枚舉。

採集高新技術關鍵材料 另外，1960年代美國的6次登月任務共取回約382公斤的月球土壤和岩石，當中含有一些稀有金屬和礦物，如鈦、鈰、鈮等，這些元素在電子、航天等高新技術領域有重要應用。例如鈦能與鐵、鋁、釩或鉬等其他元素熔成合金，造出高強度的輕合金，應用方面包括噴氣發動機、導彈及太空船等。鈰主要應用於電子產品，其光學性質使其成為液晶顯示器和LED照明等產品的關鍵材料。

政府與企業合力推動 美國的月壤取樣，集中在月球赤道附近的地區。中國的則包括2020年嫦娥五號在月球北部天體馬里亞納地堆採集的樣本，以及今年嫦娥六號在月球背面採集到的土壤。目前已知嫦娥五號的樣本內，含有天然的石墨烯，這種廣泛應用於鋰電池、電晶體的高導電材料，雖然在地球也有，但令人開始覺得，其實月球含有的資源，較我們以往想像的多。

另一方面，月球亦被指有豐富的氦-3和稀土礦，氦-3是核聚變科技主要的材料，一旦核聚變技術成熟，將會較目前核電廠使用的核裂變更有能源效益，僅需100噸氦-3核聚變產生的能量，就足夠全球使用一年。

要推動太空探索，單靠政府力量並不足夠，私營公司的參與亦必不可少，推動了這些太空巨企的業績。例如美國就有雷神公司提供通訊、導航以及任務控制等地面支持系統，著名軍工企業洛歇馬丁提供登月艙系統關鍵部件的設計和製造等。日本的民間航天企業包括三菱重工、川崎重工、IHI等日本大型工業集團。印度雖然被指主要靠歐美政府的協助，但其太空計劃背後亦有Larsen & Toubro、Godrej Aerospace等科技公司在支撐着。中國亦有多間民營火箭公司日漸成熟。可以想像，未來的月球可能旺過旺角。