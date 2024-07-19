股壇MasterMind：道指納指走勢背馳 憂爆災

人稱「沈大師」的獨立股評人沈振盈昨於《東網產經》財經直播節目「股壇MasterMind」表示，美股道指及納指近期走勢背馳，似乎是離股災不遠的徵兆。他提醒投資者，要留意日圓走勢，日圓一反彈恐迎來拆倉潮，對美股會造成衝擊。

港股吼電訊金屬板塊 美國龍頭科技股周三普遍回吐，大師認為主要是憂慮美國或進一步限制晶片企業對中國出口，即使台積電第二季業績勝預期，股價亦早已反映，所以相信難再帶動股價向上，反而未來業務發展一旦稍與市場預期有落差，即會觸發大幅回吐。他又提到要留意在中美角力下，台積電所面臨的政治風險。他認為美國晶片股需大幅回吐，估值才回歸至合理水平。

港股方面，大師指外圍震盪，未見帶來負面影響，待內地扶持經濟政策落實，以及資金從美、日、台股流出，港股便有望做好。他認為近期可留意電訊板塊、5G設備股，以及資源板塊，特別是金屬相關股份，第三季可望向上。

另外，消費者委員會向農夫山泉致歉，該股昨顯著反彈。大師強調一直不看好其股價前景，即使近期急跌，估值依然昂貴，長線投資不值博。想知道沈大師更詳細分析，可以掃二維碼觀看「股壇MasterMind」的節目片段。