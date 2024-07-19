小米手機印度市佔18% 重奪榜首

vivo緊隨其後，第二季度在印度的出貨量達到670萬部，主要受惠於價格實惠的5G和中端機型。三星（Samsung）以610萬部的出貨量排名第3。realme和OPPO（不包括一加）分別以430萬部和420萬部的出貨量躋身前5位。

報告指，在庫存水平較高的情況下，部分廠商繼續推出價格較高的新機型，而其他廠商則集中精力減少現有庫存，以便在節日銷售季節到來之前優化庫存。

諾基亞上季營業利潤降32% 另一方面，由於移動網絡升級投資不足，繼續阻礙5G設備市場的發展，芬蘭電訊設備商諾基亞（Nokia）第二季度銷售額低於市場預期。該企次季度淨銷售額按年下跌18%至44.7億歐元（約49億美元），市場預期為47.6億歐元；可比營業利潤從上年同期的6.19億歐元降至4.23億歐元（約4.62億美元），按年下降32%。

由於電訊設備市場需求疲弱，諾基亞針對旗下網絡基礎設施部門進行重大改革，上月更以23億美元收購Infinera，押注人工智能（AI）驅動的數據中心服務需求，並計劃將其海底電纜業務出售給法國政府。諾基亞首席執行官Pekka Lundmark表示，期待下半年淨銷售額有實質性的改善。

諾基亞維持對今年全年展望不變，預計可比營業利潤將在23億至29億歐元之間，可比營業利潤的自由現金流轉化率在30至60%之間。