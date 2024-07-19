全球PC次季出貨增3% 聯想份額稱冠
受惠於換機周期及低基數效應，數據顯示，今年第二季全球個人電腦（PC）出貨量達6,250萬部，按年增長3.1%。雖然內地市場需求低迷，聯想集團(00992)維持行業領導地位，第二季出貨量增長4%，市佔率逾23%，冠絕同業；惠普（HP）受北美訂單回升支持，出貨量微升，市佔率21%，戴爾（Dell）的市佔率亦達到16%。
發布統計報告的市場調研機構Counterpoint Research又預期，各大電腦廠將爭相發展人工智能（AI）PC及新技術等，相信AI PC將成下半年主戰場，但認為受售價高昂影響，相信商用需求將跑贏主流消費者市道，而AI PC推出首年仍未獲市場普遍採納，機構維持今年全球PC出貨量增長約3%預測。
據Counterpoint初步數據，第二季全球PC出貨量已連續兩季實現按年增長，由溫和的換機周期和相對較低的基數推動，凸顯今年全球PC市場持續復甦的勢頭。憑着23.6%的市場份額和出貨量按年增長約4%，聯想繼續穩居PC廠商龍頭位置。
AI PC成下半年主戰場
受惠於北美訂單量回歸到原有水平，惠普和戴爾季度表現平穩，兩者市佔率分別為21%及16%，蘋果公司（Apple Inc.）市佔率則為8.5%。
由於Windows on Arm架構的AI設備在今年第二季末激增，AI筆記型電腦將推動下半年AI PC市場的擴張。Counterpoint高級分析師William Li亦稱，今年下半年將是AI PC的戰場，廠商們正在推動AI PC普及和全新科技世代崛起。在AI PC需求和新冠疫情後的更新換代周期刺激下，預料今年PC的出貨量增長3%左右。
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