三星購英AI初創 攻知識圖譜技術

南韓三星電子（Samsung）公布，收購英國初創公司Oxford Semantic Technologies。該公司從事可用於更複雜人工智能（AI）應用的技術研發，專攻知識圖譜技術，以加強其設備上AI技術。

據講該技術將訊息存儲為相關概念的互連網絡，處理數據的方式類似於人類的記憶和推理，可用於改進個性化AI應用，例如三星手機上的裝置端AI。Oxford Semantic Technologies由牛津大學教授Ian Horrocks、Boris Motik和Bernardo Cuenca Grau於2017年成立，在知識表示和語意推理領域擁有尖端技術能力。

三星稱，是項交易可進一步增強三星電子的設備上AI技術，特別是在最新的Galaxy S24系列智慧型手機之上。

索尼本土產品加價10% 另一方面，日本索尼（Sony）宣布，將在日本上調包括電視、相機和耳機等消費電子產品的價格，平均升幅約10%，8月1日生效，這將是自去年2月以來首次重大價格調整，而受影響的產品包括部分Bravia 4K電視、藍光錄影機、條形音箱、無反相機和鏡頭，加價原因是原材料、生產和物流等成本上升。

與南韓相似，日本在消費電子產品研發及產銷方面可謂全球手執牛耳，不過，外媒最新的調查卻顯示，有超過40%日本企業竟沒有計劃利用AI這項尖端技術。

據該委託日經研究公司進行的調查，在7月3至12日期間向506家日本企業提出了一系列問題，約有250家企業以匿名方式做出回應。調查數據顯示，有約24%受訪企業已在業務中引入AI技術；35%受訪企業表示正在計劃這樣做，而有高達41%受訪企業稱沒有想利用AI技術的計劃，說明日本企業對技術創新的接受程度不同。