內地傳強制審查AI大模型 百度股價挫
全球人工智能（AI）發展迅速，但亦衍生出監管未及同步完善的問題，對經濟與社會發展帶來一定的風險，故引來各地監管的注視。最新傳來內地當局正在測試AI公司的大語言模型，以確保系統「體現社會主義核心價值」。
據報，網信辦已要求如字節跳動、阿里巴巴(09988)、月之暗面（Moonshot）和零一萬物（01.AI）等大型科技公司及AI初創公司，參與強制審查，涉及測試大模型的一系列回答。
歐盟擬查三星Google協議
另一方面，外媒引述一份歐盟文件報道，歐盟反壟斷監管機構正在詢問行業參與者，谷歌（Google）與三星達成的生成式人工智能（Generative AI）多年協議，是否會妨礙在三星智能手機上使用競爭對手的聊天機械人，有否影響其他聊天機械人在三星電子設備的競爭，向行業發出8頁調查問卷，問卷須於本周內交回。
事緣三星將在其Galaxy S24系列智能手機嵌入谷歌的Gemini Nano，歐盟委員會上月表示將要求提供訊息，以便更好地了解該協議的影響。據報調查問卷詢問，通過設備或雲端預裝Gemini Nano，是否會限制同一設備上可能預裝的其他生成式AI系統的數量。此外，預裝Gemini Nano是否會限制三星智能手機上預裝的其他聊天機械人和應用程式之間的互操作性。另受訪者亦被問及是否曾試圖與設備製造商達成預裝聊天機械人協議但未成功，並詳細說明被拒絕的原因。
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